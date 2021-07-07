لدعم الطلاب ذوي الهمم.. بروتوكول تعاون بين «التعمير والإسكان» ووزارة التعليم

يهدف البروتوكول إلى دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاص وتطوير 30 غرفة مصادر وتوفير تدريب توعوي عن الدمج وفق الحقيبة التدريبية المعدة بوزارة التربية والتعليم

قام بنك التعمير والإسكان بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد النوعي للأندية الروتاري، بشأن دعم جهود الوزارة لتقديم تعليم متميز للتلاميذ ذوي الهمم. ويهدف البروتوكول إلى دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاص وتطوير 30 غرفة مصادر وتوفير تدريب توعوي عن الدمج وفق الحقيبة التدريبية المعدة بوزارة التربية والتعليم.

قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن غانم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وياسر نشأت محافظ المنطقة الروتارية بحضور عدد من قيادات الوزارة وبنك التعمير والإسكان.

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص بنك التعمير والاسكان على القيام بدوره المجتمعي لتحقيق التنمية الشاملة في كافة قطاعات المجتمع، من خلال استراتيجية هادفة للمسئولية المجتمعية ترتكز على مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال لدعم القطاعات الأكثر احتياجا لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام للنهوض بالوطن، وعلي راس هذه القطاعات قطاع الصحة والتعليم.

ويولي بنك التعمير والاسكان اهتماما كبيرا لأنشطة المسئولية المجتمعية لدعم أصحاب الهمم من الطلاب بهدف توفير الإمكانيات والاحتياجات الخاصة لدعم اندماجهم في المجتمع تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأعرب حسن غانم عن خالص تقديره للدور الفعال الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم متمثلة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم لتطوير العملية التعليمية واعداد جيل واع مؤهل للنهوض بمستقبل الوطن والاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لدعم الطلاب من ذوي الهمم من خلال برامج متعددة لتقديم تعليم متميز لهم وتوفير بيئة تعليمية داعمة تناسب قدراتهم واحتياجاتهم للمساعدة على اندماجهم في المجتمع وتوفير فرص عادلة لهم مقارنة بأقرانهم كحق من حقوقهم، مثنيًا علي المجهودات التي تقوم بها الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية و التعليم في هذا الخصوص.

وأشاد غانم بالمجهودات المتواصلة والفعالة للاتحاد النوعي للأندية الروتارية أحد اهم منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدام.

حضر توقيع البروتوكول وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية ببنك الإسكان والتعمير، وجيهان الجولى رئيس الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية وجيهان عثمان مدير عام المسئولية المجتمعية.

من جانب الوزارة، حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة وشرين حمدي، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.