لدعم الصحية العقلية لموظفيها.. شركة Nike توقف العمل لمدة أسبوع

عدد متزايد من الموظفين يبلغون عن شعورهم بالإرهاق مع استمرار الوباء

حصل الموظفون في مقر شركة Nike “نايكي” الرئيسي في ولاية أوريجون، على أسبوع إجازة لدعم صحتهم العقلية، قبل العودة إلى المكتب في سبتمبر، وحتى يوم الجمعة، ستقوم الشركة الأمريكية “بإيقاف العمل” لمنح الموظفين استراحة بعد عام صعب، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

قال رئيس قسم الأفكار في الشركة، مات مارازو، في رسالة إلى الموظفين: “خذوا الوقت الكافي للاسترخاء وقضاء بعض الوقت مع أحبائكم”.

وسبق أن قامت شركتا بامبل لينكد إن بخطوات مماثلة.

عدد متزايد من الموظفين يبلغون عن شعورهم بالإرهاق مع استمرار الوباء

وكان عدد متزايد من الموظفين، قد أبلغوا عن شعورهم بالإرهاق مع استمرار الوباء واستمرار العديد منهم في العمل من المنزل.

كما قامت الشركات الأمريكية الكبرى مثل “آبل” و “أوبر”، بتأجيل خطط عودة الموظفين إلى المكاتب مع ارتفاع عدد الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلن مارازو عبر موقع “لينكد إن”، لموظفي “نايكي” الأسبوع الماضي: “لا تعملوا”، وأضاف قائلاً إن العام الماضي كان “قاسيًا” وأنهم كانوا “يعيشون حدثاً صادماً”.

وتابع مارازو: “إنه ليس مجرد أسبوع عطلة للفريق … إنه اعتراف بأنه يمكننا إعطاء الأولوية للصحة العقلية والتمكن كذلك من إنجاز العمل”.

“نايكي” تحقق عامًا ناجحًا

ووفقًا لتقارير، الخطوة تعكس أيضًا حقيقة أن “نايكي” حققت عامًا ناجحًا، زادت خلاله المبيعات، وارتفع قيمة سهمها بنسبة 20 %.

وطلب تطبيق المواعدة “بامبل”، من موظفيه البالغ عددهم 700 في جميع أنحاء العالم، التوقف عن العمل في يونيو والتركيز على أنفسهم.

وكشف أحد كبار المدراء التنفيذيين على تويتر، أن مؤسسة الشركة، ويتني وولف هيرد اتخذت هذه الخطوة “بعد أن أدركت بشكل صحيح إرهاقنا على المستوى الجماعي”.

كما منحت “لينكد إن” موظفيها أسبوع إجازة في أبريل. وأعلنت “سيتي جروب” في مارس إنها ستجعل أيام الجمعة خالية من اللقاءات على تطبيق “زوم”، لمواجهة الإرهاق نتيجة الوباء.

في ظل فرض عديد الدول الأوروبية إجراءات تقييدية لمكافحة وباء كوفيد-19، تحول العمل عن بعد ومن المنزل إلى حل “عملي” و “ناجع” لكثير من المؤسسات.

بنك Axa يخير الموظفين بين العمل من المنزل أو المكتب

في بلجيكا، يريد بنك Axa أن يكون رائداً. في مجال تحفيز العمل عن بعد، فاعتبارًا من 1 سبتمبر، سيتمكن الموظفون من اتخاذ قرار العمل من المنزل أو في المكتب عند الضرورة. هذه الصيغة هي نتيجة اتفاق مع النقابات.

يوضح المتحدث باسم المؤسسة ويم باولس في حديث ليورونيوز “من المتصور أنه يتعين عليك العمل لمدة أسبوع واحد عن مشروع ما من المنزل وفي الأسبوع التالي تأتي إلى المكتب لمدة ثلاثة أيام لمقابلة الزملاء وتقديم عملك و القيام بمشاورات مهنية مع الاختصاصيين” مضيفا في هذا السياق”إننا نعمل على تجنب أن لا يأتي الموظف كليا إلى المكتب”.

إستونيا تتفوق في مجال العمل عن بعد

إستونيا تفوقت في مجال العمل عن بعد وغالبا ما يتم الإشادة بها باعتبارها الدولة الأكثر تقدمًا رقميًا.

استونيا التي قدمت للعالم تطبيق سكايب وجعلت الوصول إلى الإنترنت حقًا من حقوق الإنسان.

وقدم وزير الصحة والعمل الإستوني تانيل كيك أفكاره حول كيفية التعامل مع طريقة العمل الجديدة هذه.

وقال ليورونيوز في برنامج “EXCHANGE” إنه يعتقد أن التغييرات في طريقة عملنا وأشكال العمل الجديدة “مجرد شيء إيجابي”. وأضاف “لا يمكننا وضع الجميع في نفس الصندوق والقول لهم :هذا عقد عملك وهذه ساعات عملك وهذا هو راتبك وكن سعيدًا بذلك”.

على المستوى الأوروبي، تقوم الشركات أيضًا بوضع خططها لتكون جاهزة للعمل على تعميم نموذج “العمل عن بعد”بمجرد انتهاء الوباء.

يعتقد 66% من العمال أن صاحب العمل يجب أن يكون أكثر مرونة في المستقبل. يريدون عمومًا أن يكونوا قادرين على العمل من المنزل لـ 2.5 يومين ونصف اليوم في الأسبوع. لكن الفرنسيين والبلجيكيين يفضلون العمل لـ 1.9 يوم من العمل عن بعد في الأسبوع.