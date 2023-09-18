لدعم الشركات الناشئة.. الجمعية الكورية الإفريقية تنظم ملتقى في تونس

قالت الجمعية الكورية الأفريقية اليوم الإثنين إنها نظمت حدثا بعنوان (StartUp! BoostUp! Camp in Tunisia) في تونس بمشاركة رجال الأعمال الشباب، بحسب وكالة يونهاب.

وبدأ الحدث يوم 12 سبتمبر واستمر حتى يوم 14 بمشاركة 26 شركة ناشئة بما في ذلك 14 شركة ناشئة كورية و7 شركات ناشئة تونسية و5 شركات ناشئة أفريقية.

وشمل الحدث مطابقة شركاء الأعمال بين الشركات الناشئة المشاركة، وتسويق نماذج الأعمال المصممة خصيصا للسوق الأفريقية بالإضافة إلى عقد ورشة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة.

وقال وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي نزار بن ناجي في حفل الافتتاح للحدث إنه سيسعى لتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة بين كوريا وتونس.

وذكر رئيس الجمعية الكورية الأفريقية “يو وون-كي” أنه تم عقد هذا الحدث لاستكشاف رواد الأعمال في المراحل المبكرة الذين لديهم أفكار متعلقة بأفريقيا، ودعمهم في تحقيق أعمالهم.