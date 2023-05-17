لدعم الشركات الكورية بالشرق الأوسط.. معهد «KTC» ينشئ مكتبا فرعيا في دبي

أعلن المعهد الكوري لشهادات الاختبار (KTC) تدشين مكتبا فرعيا في دبي لتوسيع دعم الصادرات للشركات الكورية إلى الشرق الأوسط، بحسب وكالة يونهاب.

وقع المعهد اتفاقية عمل مع مشغل المنطقة الحرة لمجمع دبي للعلوم لأول مرة لدعم الصادرات للشركات الكورية في حفل الافتتاح الذي أقيم في المنطقة الحرة لمجمع دبي للعلوم في 15 مايو ، ووقع في وقت لاحق اتفاقيات عمل مع “RACS” و “GulfTIC”، وهما وكالتا شهادات الاختبار المحليتين الرئيسيتين.

وقال رئيس المعهد “آن سيونج-إيل”: «نستفيد من المكتب الفرعي للمعهد في دبي كنافذة مخصصة لدعم الصادرات للشركات الكورية الجنوبية».