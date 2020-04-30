لدعم الجيش الأبيض .. الكتروستار تطرح تخفيضات بقيمة 15% للأطباء والممرضين

أعلنت مجموعة ” إلكتروستار ” للأجهزة الكهربائية المشاركة في مبادرة دعم الجيش الأبيض عبر منح تخفيضات 15 % على الأجهزة الكهربائية التى يتم بيعها للأطقم الطبية من الأطباء والممرضين .

وقال المهندس محمد عبد الكريم الرئيس التنفيذى للمجموعة ، ان المشاركة في المبادرة تأتي لدعم الجيش الأبيض على مجهودهم فى مواجهه إنتشار مرض فيروس كورونا داخل مصر على مدار الشهور الماضية . المهندس محمد عبدالكريم

في ذات السياق تبدأ شركة إلكتروستار” للاجهزة الكهربائية فى تعيين 120 عامل جديد بمصانعها خلال الشهر المقبل بهدف زيادة حجم الإنتاج في المجموعة لمواكبة الطلب المرتقب.

قال الرئيس التنفيذى ، أن المجموعة تمتلك خطة طموحة لزيادة حجم إنتاجها خلال العام الجارى بهدف الإستحواذ على أكبر حصة سوقية من مبيعات الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلى .

إنتاج 350 ألف ثلاجة وديب فريزر وسخان

وطرحت إلكترو ستار منتجات جديدة من الثلاجات مثل سبلندا ديجيتال الحديثة ” وديب فريزر ماجيستا التى أستحوذا على رضاء العملاء بداخل السوق المحلى .

وتخطط المجموعة لإنتاج 350 الف ثلاجة وديب فريزر وسخان خلال العام الجارى بداخل 4 مصانع تديرهم المجموعه .

وحققت المجموعة نمو 50 % بحجم مبيعاتها خلال 3 شهور الماضية مقارنه بنفس الفترة من العام الجارى ، وذلك على الرغم من تراجع مبيعات الأجهزة الكهربائية بداخل السوق المحلى بعد إنتشار مرض كورونا .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان امس الأربعاء أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

واوضحت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 380 حالة وفاة.