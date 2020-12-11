اتصالات وتكنولوجيا

لدعم الابتكارات.. وزير الري يزور مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمعادي

التقى الدكتور عبد العاطى عددًا من طالبات المدرسة، وتفقّد مشروعًا بحثيًّا من إبداع الطالبات عن تطوير آلية ذكية لخدمة منظومة الري والزراعة من خلال مشروع "الزراعة الذكية والمناخ" اعتمادًا على تكنولوجيا الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء
مدحت إسماعيل 4:37 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 4:37 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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قام الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بزيارة لمدرسة المتفــوقــين للعــلوم والتكنولوجيا للبنات بالمعادي، يرافقه الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات، حيث كان في استقبال سيادته السادة مسئولو المدرسة.

والتقى الدكتور عبد العاطى عددًا من طالبات المدرسة، وتفقّد مشروعًا بحثيًّا من إبداع الطالبات عن تطوير آلية ذكية لخدمة منظومة الري والزراعة من خلال مشروع “الزراعة الذكية والمناخ” اعتمادًا على تكنولوجيا الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء واستخدام تقنيات الري الذكي لمساعدة صغار المزارعين في إدارة أعمال الري من خلال توفير بيانات عن رطوبة وملوحة التربة، وربطها بالبيانات المناخية لاختيار نظام الري المناسب بما يحقق زيادة الإنتاجية الزراعية وترشيد استخدام المياه.

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كما تفقّد الدكتور عبد العاطى مشروعًا بحثيًّا آخر عن معالجة المياه اعتمادًا على دمج الطرق البيولوجية والكيميائية في أعمال المعالجة، حيث تتم إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة باستخدام طحالب خيطية دقيقة تسمى سبيرولينا كمرحلة أولى ثم استخدام مادة تلبد وتعويم الهواء المُذاب كمرحلة ثانية.

ورحّب الدكتور عبد العاطى باستقبال الطالبات بالمركز القومي لبحوث المياه، التابع للوزارة؛ لتمكينهم من التطبيق العملي للمشروعات البحثية المقترحة، فى ضوء ما يمتلكه المركز من بنية تحتية ونماذج محاكاة تساعد في اختبار أداء المشروعات.

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وأثنى الدكتور عبد العاطى على جهود الطالبات ووعيهن بالتحديات المائية والبيئية التي تواجهها مصر، داعيًا طالبات المدرسة لبذل المزيد من الجهد في التحصيل المعرفي والبحث العلمي، وتوجيه الجهود فى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للمشاكل التى يواجهها قطاع المياه بمصر، مع الوعد باستمرار مثل تلك الزيارات؛ لتشجيع الشباب الواعد على بذل المزيد من الجهد لما فيه صالح الوطن.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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