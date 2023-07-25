لدعم الإنتاج الحيواني وخفض الأسعار.. برلمانية تطالب الحكومة بالتوسع في صناعة بدائل الأعلاف

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التحديات الحالية التي يواجهها العالم في ملف الأمن الغذائي، تتطلب تكثيف الجهود البحثية لإيجاد أفكار وبدائل مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني.

وأشارت عضوة مجلس النواب في تصريحات لها اليوم، إلى ملف الأعلاف وما سببه في الفترة الأخيرة من أزمات في ارتفاع أسعار اللحوم، نظرا للاعتماد بصورة أساسية في توفيره عن طريق الاستيراد، والذي تأثر نتيجة بعض العوامل الخارجية وبينها الحرب الروسية الأوكرانية والصعوبات التي واجهت سلاسل الإمداد.

وقالت رغدة نجاتي: لذا لا بد من التفكير في بدائل الأعلاف كأحد الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض وغيرها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بدائل الأعلاف، أصبحت مكونات أساسية فى تغذية الحيوان، وهي تسهم بقوة فى تنمية قطاع الإنتاج الحيواني، حيث حلت لدى بعض الدول بديلا للمواد العلفية التى ارتفعت أسعارها وتحولت إلى معوقات للتوسع فى الانتاج، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا.

وتابعت رغدة نجاتي: أصبح على منتجي الألبان واللحوم والدواجن التقليل من تكلفة الإنتاج مع المحافظة على جودة الإنتاج والأوزان، من خلال تحقيق التوازن بين استخدام بدائل الأعلاف والأعلاف المصنعة.

وطالبت عضو مجلس النواب بتنظيم حملة كبيرة لتوعية المربين بأهمية الاتجاه نحو الأعلاف المصنعة، الأمر بهدف تحقيق المصلحة العامة والسيطرة على الأسعار.

وأكدت النائبة، أن الدولة جادة في العمل من أجل زيادة الإنتاج المحلي من محصول الذرة الصفراء والفول الصويا، وكل احتياجات الأعلاف، وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك فجوة استيرادية كبيرة بين الإنتاج والاحتياج الفعلي، الأمر الذي يتطلب الاهتمام ببدائل الأعلاف.