لدعم اقتناء المركبات الكهربائية.. «الأوروبي لإعادة الإعمار» يوافق على قرض بـ175 مليون جنيه لـ«أبوغالي موتورز»

يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقديم ما يصل إلى 175 مليون جنيه “حوالي 9 ملايين يورو، لشركة أبو غالي موتورز، لدعم اقتناء المركبات الكهربائية و لتوسيع خدمات التنقل التي تقدمها الشركة وتلبية النمو المتزايد على النقل الآمن بمصر.

وقال البنك في المعلومات التي نشرها على موقعه الالكتروني، إن الهدف من المشروع هو دعم التوسع التشغيلي لشركة أبو غالي موتورز في انتقالها لتقليل استخدام الكربون وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال كهربة أسطول الشركة المتوقع ان يكون له أثر إيجابي على عملية التنقل الكهربائي للقطاعين العام والخاص بمصر، وتحسين جودة الهواء.

وتعتبر أبو غالي للسيارات “AGM” إحدى الشركات الرائدة في حلول التنقل المتكامل، إضافة إلى أنها موزع للسيارات بمصر .

وأوضحت معلومات البنك أنه في انتظار المراجعة النهائية والموافقة على التمويل المقرر أن تكون في 20 يوليو المقبل.

وأظهرت بيانات البنك الأوروبي أن عدد المشروعات التي نفذها في مصر تبلغ نحو 144 مشروع، وتصل إجمالي الاستثمارات المتراكمة إلى نحو 8.552 مليار يورو ، مشيرةً إلى أن 55% منها لصالح القطاع الخاص.

وأضاف البنك أن محفظة المشروعات النشطة حاليأً يبلغ عددها 114 مشروعًا ، وتبلغ المحفظة الحالية للمشروعات 4.126 مليار يورو.