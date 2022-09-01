لدعم استضافة كوريا لمعرض إكسبو 2030.. وريث سامسونج يعمل مبعوثا رئاسيا

قال مسؤول رئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن نائب الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات “لي جيه-يونغ” سيكلف بالعمل كمبعوث رئاسي لدعم استضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو العالمي 2030، بخسب وكالة يونهاب.

وكان “لي” أحد الرؤساء التنفيذيين في الأعمال الذين أفادت الأنباء بأنهم سينضمون إلى حملة الحكومة لاستضافة بوسان لمعرض إكسبو العالمي 2030.

وأوضح المسؤول للصحفيين إنه سمع بقرار إرسال “لي” كمبعوث خاص لاستضافة معرض إكسبو في بوسان.

وقالت مصادر في وقت سابق من اليوم إن “لي” يخطط لزيارة بريطانيا في وقت لاحق من الشهر لدعم استضافة البلاد لمعرض إكسبو، بينما من المتوقع أن يزور رئيس مجموعة إس كيه “تشوي تيه-وون” اليابان خلال الشهر لنفس الغرض.

وتتنافس كوريا الجنوبية مع إيطاليا والمملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو العالمي ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في نوفمبر عام 2023.

وقالت مصادر اليوم الخميس إنه من المتوقع أن يزور كبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعتي سامسونج وإس كيه بريطانيا واليابان في وقت لاحق من الشهر على التوالي لدعم كوريا الجنوبية استضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في مدينة بوسان الجنوبية.

ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس التنفيذي لمجموعة إس كيه “تشوي تيه-وون” إلى اليابان هذا الشهر كجزء من حملة الحكومة لاستضافة بوسان لمعرض إكسبو العالمي.

وأفادت المصادر بأن المحادثات جارية للقاء “لي” و”تشوي” مع رؤساء الوزراء في بريطانيا واليابان على التوالي، وتنظر الحكومة في تعيين كلاهما مبعوثا رئاسيا.

لكنها قالت إنه لم يتم تحديد مواعيد الزيارات حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء هان ديوك-سو في مؤتمر صحفي الشهر الماضي إنه يتوقع أن يزور “لي” بعض الدول في أوروبا قبل عيد الحصاد تشوسوك الذي يبدأ الأسبوع القادم لدعم البلاد لاستضافة معرض إكسبو العالمي.

وقالت المصادر إن رؤساء مجموعات هيونداي موتور، وإل جي، ولوتيه أيضا سينضمون إلى حملة الحكومة لاستضافة بوسان لمعرض إكسبو العالمي بصفتهم مبعوثين رئاسيين.