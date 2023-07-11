لدعم استراتيجية الشمول المالي..البنك العربي يستضيف معرض "الحرف التراثية"

استضاف البنك العربي مؤخراً معرض “الحرف التراثية” في المبنى الرئيسي للبنك في القاهرة الجديدة بهدف دعم استراتيجية الشمول المالي والذي يأتي تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري للتنمية الاقتصادية المستدامة المتمثلة في تحقيق مبدأ الشمول المالي والعدالة.

وأوضح البنك في بيان له أنه تم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يضم عشرين عارضاً من أصحاب الحرف والصناعات اليدوية لعرض العديد من المشاريع المصرية المشهورة بإنتاجها اليدوي والفني الفريد ولإبراز إبداعات كبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين.

وخلال المعرض قدم قسم الشمول المالي في البنك العربي جلسة توعوية حول الشمول المالي للمشاركين بهدف تزويدهم بالمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بطريقة صحيحة وفعالة. وقد حضر عن البنك المركزي المصري السيدة لميس نجم مستشار المحافظ لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والسيد رامي جلال مدير ادارة الشمول المالي بالإضافة الي السادة اعضاء فريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهيه الصغر.

كما تم فتح حسابات الشمول المالي “حساب الناس” للمشاركين عن طريق بطاقة الرقم القومي بدون حد أدنى لرصيد الحساب وذلك للتمتع بمزايا الحساب والتي تشمل الحصول على بطاقة الخصم المباشر من البنك العربي مجاناً واستخدامها عبر نقاط البيع والشراء عبر الانترنت، وإمكانية تسديد الفواتير من خلال تطبيق الهاتف المحمول “عربي موبايل” ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان، وإمكانية تحويل الأموال داخلياً واستقبالها من الخارج، وإيداع الشيكات للتحصيل. كما يقدّم “حساب الناس” إعفاءات عديدة متاحة لجميع العملاء منها الإعفاء من المصاريف الإدارية لفتح الحساب ومن الرسوم السنوية والشهرية.

وقالت شيرين كحله، مدير إدارة للشمول المالي، بالبنك العربي – مصر: “يعكس إقامة هذا المعرض حرص البنك العربي المتواصل على تقديم كل ما يساهم في تنمية المجتمع وتعزيز جهود البنك المركزي المصري نحو تحقيق الشمول المالي وترسيخ مفاهيمه وسعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.” وأضافت: “من خلال معرض “الحرف التراثية”، نوفر لأصحاب المهن الفرصة للتعلم من أصحاب الخبرة لاكتساب الوعي المالي والمعرفة في الأمور المالية وذلك لتمكينهم لإدارتها بأنفسهم.”

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي بدأ نشاطه في مصر في العام 1944 ولديه حالياً 45 فرعاً منتشرة في مواقع رئيسية عبر مدن ومحافظات الجمهورية. ويمتلك البنك العربي واحدةً من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً والتي تضم أكثر من 600 فرع عبر خمس قارات. كما حصد البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023″، والمقدمة من قبل مجلة “غلوبال فاينانس ” Global Finance” العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام الثامن على التوالي.