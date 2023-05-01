لخلق قيمة مضافة.. «مشروعات النواب» تطالب بسرعة الانتهاء من إشغال الوحدات بالمجمعات الصناعية

طالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب ، بسرعة الانتهاء من إشغال الوحدات بالمجمعات الصناعية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري، وذلك من خلال تذليل جميع المعوقات التي تسبب ضعف نسب الإشغال.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضى للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي ، بحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية ،وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الهيئة



كما أكد ” مرعي” علي ضرورة منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين سواءً من ناحية الاشتراطات المطلوبة أو أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية، مع وضع خطة لتسويق هذه الوحدات.



وأكد مرعي علي أن المشاكل التي تواجه المجمعات الصناعية إلى عدم التخطيط الجيد لها فيما يخص طبيعة الأنشطة المقامة عليها، فضلاً عن المرافق اللازمة لهذه المجمعات من (مياه وكهرباء).