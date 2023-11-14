لخلافات مع طليقته.. «أب» يخطف نجله ويهدد بقتله والانتحار في المنوفية

ارتكب أب جريمة خطف نجله واحتجازه داخل ورشة نجاره وتقييده والتهديد بقتله ثم الانتحار باستخدام صاروخ معدني، إثر خلافات مع زوجته السابقة في محافظة المنوفية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير المختطف وضبط المتهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية ، بلاغًا من ربة منزل عن احتجاز طليقها فني صيانة أجهزة كهربائية -مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة- لنجلهما طالب، وتكبيل يديه بحبل داخل ورشة نجارة خاصة بزوج المُبلغة الحالي نجار موبيليا، والتهديد بقتل نجله ونفسه بصاروخ معدني لوجود خلافات زوجية سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والصاروخ المعدني، وتحرير نجله المحتجز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.