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لخلافات مع زوجته.. ضبط شخص حرّق 4 أفراد من أسرة واحدة بكفر الشيخ

لأن نجلتهما تركت منزل الزوجية وترغب في الطلاق.
أماني عوض 12:13 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 12:13 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة إلقاء مادة حارقة على 4 أشخاص في منزلهم بمحافظة كفر الشيخ ، بعدما اتضح زوج نجلة المصابين مرتكب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهم.

كان مركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقى بلاغًا من مستشفى بوصول كل من شخص وزوجته ونجلتيهما، مصابين بحروق متفرقة بالجسم إثر إلقاء مادة حارقة عليهم.

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وبالانتقال والفحص، وسؤالهم اتهموا زوج إحدى نجلتيهما “ترزي” بالتعدي عليهم بسكب مادة حارقة “ماء نار”، عليهم أثناء تواجدهم بمنزلهم مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها، بسبب وجود خلافات زوجية بينه ونجلتيهما، وإقامتها طرف والديها على إثر تلك الخلافات وطلبها الطلاق ورفضه ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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