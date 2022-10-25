«لخلافات مالية مع عمها».. ضبط المتهم بخطف طفلة في الإسماعيلية

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بارتكاب جريمة خطف طفلة من أمام منزل أهليتها في محافظة الإسماعيلية ، بسبب وجود خلافات مالية مع شقيق والدها، وتمكنت من إعادة الطفلة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية ، بلاغًا من ربة منزل بحضور شخص يستقل سيارة “ميكروباص” لمسكنهما والسؤال عن شقيق زوجها فأخبرته بعدم تواجده، فطلب منها رقم هاتفه المحمول فصعدت لمسكنها لإحضار هاتفها لإعطائه الرقم، ولدى عودتها تبين لها اصطحاب ذلك الشخص كريمتها داخل السيارة والانصراف بها.

وأضافت أنه عقب ذلك اتصل بشقيق زوجها، وأخبره بأن الفتاة برفقته وسيعيدها عقب رد مبلغ 60 ألف جنيه”مدين له به”.

وفي وقتٍ لاحق، حضر لديوان المركز والد الطفلة وبرفقته كريمته المختطفة، وقرر باصطحاب كريمته من الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، عقب تخلي المتهم عنها.

وأوضح أن المتهم -مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة- واتهمه بخطف كريمته لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية، وذلك بالاشتراك مع سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة- وأمكن ضبطه بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.