لخلافات على الميراث.. شخص يقتل شقيقه في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل شقيقه في محافظة البحيرة ، بعدما طعنه بسلاح أبيض لوجود خلافات على الميراث فيما بينهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن وتوفى عقب وصوله.

وبالانتقال والفحص تقابلت مع شقيق المتوفي وبسؤاله أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفي وشقيقهما الأصغر، لوجود خلافات على الميراث بسببها اعتدى على شقيقه المتوفي بالضرب، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.