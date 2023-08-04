لخلافات حول حراسة ورشة.. قتل خفير خصوصي وإصابة شقيقه في القاهرة

قتل خفير خصوصي وأصيب شقيقه على يد خفراء آخرين بسبب خلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش في مدينة السلام بمحافظة القاهرة ، وألقي القبض على 9 متهمين في الواقعة.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بوفاة خفير خصوصي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وإصابة شقيقه بطلق ناري، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم سلاح، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك آخرين وجاري ضبطهم، لذات الخلافات.

وضبط 6 آخرين لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.