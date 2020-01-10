لخلافات بيع المشروبات.. مشاجرة بين 3 مسجلين تقتل أحدهم أسفل دائري الجيزة

اشترك اثنين من المسجلين -أحدهما يملك فرش مشروبات أسفل الدائري بمحافظة الجيزة- في قتل آخر، عقب نشوب خلافات بينهم على أولوية بيع المشروبات، فنشبت مشاجرة أطلقا فيها عيار ناري من سلاح فرد خرطوش، على الضحية ما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته، وكشفت ملابسات الواقعة أجهزة الأمن وألقت القبض على المتهمين.

رش خرطوش بالساق والبطن

تلقى بلاغ الواقعة، قسم شرطة الأهرام التابع لمديرية أمن الجيزة، من عامل، وزوجة شقيقه، قدما فيه تقريرًا طبيًا من إحدى المستشفيات يفيد وصول شقيقه، مُصاب برش خرطوش بالساق والبطن، وتوفى متأثرًا باصابته.

وبسؤال أجهزة البحث الجنائي لهما، تبين أن القتيل عاطل، وله معلومات جنائية مسجلة، فوجهت وزارة الداخلية أجهزتها لكشف ملابسات الواقعة. القبض على المتهمين

وفي أقوالهما، قال شقيق القتيل وزوجته إنه أبلغهما قبل وفاته أن مُحدث إصابته عاطل، مُقيم في فيصل، وذلك على إثر مشاجرة بينهما لخلاف على فرش مشروبات، كائنة أسفل الدائري بمنطقة المطبعة وهرب.

وشكلت وزارة الداخلية، فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

خلافات على أولوية بيع المشروبات

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنه مالك فرش مشروبات، وله معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جناية تزوير، بالاشتراك مع حداد، له معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما بوجود خلافات مع المجنى عليه عن أولوية بيع المشروبات.

وأضاف في أقواله إنه استعان بالآخر، من أجل التعدى عليه بالضرب.

وأوضح أنه بتاريخ الواقعة حدثت مشاجرة خلالها أحدهما أطلق عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته، فأحدث إصابته المجني عليه ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه، وأرشدا عن السلاح المستخدم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.