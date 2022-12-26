لخلافات الميراث.. «أم» تفبرك واقعة ضرب نجلها لها وتعذيبها بالمنوفية

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن حقيقة واقعة تعرض سيدة مسنة للتعذيب والضرب والسحل على يد نجلها وزوجته في محافظة الغربية ، واتضح أن الأم اتهمته بشكل غير صحيح بسبب خلافات بينهما على الميراث.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول بأحد البرامج التلفزيونية، بشأن تعرض سيدة مسنة للتعذيب والضرب والسحل على يد نجلها وزوجته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18/5/2022 تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من شخص “له معلومات جنائية” بتضرره من أخيه من الأم عامل “المشكو في حقه”، لقيامه بالتعدى على والدتهما “سيدة مسنة” بالضرب وتوثيق يديها وتكميمها.

وباستكمال الفحص تبين عدم صحة ما قرره المُبلغ والاتفاق مع والدته بتوثيق يديها وتكميمها لاتهام المشكو في حقه باعتياده التعدي عليها بالضرب، لوجود خلافات بينهما حول الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المُبلغ ووالدته والمشكو في حقه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

وبتاريخ 25 الجاري، تم استدعاء السيدة المذكورة وبسؤالها قررت بتقدمها بطلب لمقدمة البرنامج التلفزيونى المشار إليه، إبان الواقعة واستدعائها من قبل البرنامج في وقت لاحق، وسجلت الحلقة نكاية بنجلها ولم تتهم أحد بشىء جديد.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.