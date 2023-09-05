لخلافات الجيرة وأسباب مالية.. كواليس 3 جرائم قتل في سوهاج وأسيوط والبحيرة

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن كواليس 3 جرائم قتل مختلفة في محافظات سوهاج وأسيوط والبحيرة، ارتكبت لخلافات الجيرة وأسباب مالية، وتمكنت من القبض على الجناة.

في الجريمة الأولى، تلقى قسم شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج ، بلاغًا من مستشفى عن استقبال بائع خضراوات، مُصاب بجرح نافذ بمنتصف الصدر وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبسؤال زوجته ربة منزل، اتهمت نجار بالاعتداء على زوجها بالضرب بسلاح أبيض “مطواة”، كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي أسيوط الجريمة الثانية، كشفها قسم شرطة أسيوط بعدكا تلقى بلاغًا يتضمن مقتل مزارع إثر إصابته برش خرطوش، وبسؤال عمه مزارع اتهم أحد أقاربهم “حداد” بالاعتداء على المجني عليه بسلاح ناري، كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية.

وفي الجريمة الثالثة، تلقى قسم شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود مصاب ومتوفي.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: مزارع توفى إثر إصابته برش خرطوش بالبطن، طرف ثانٍ: سائق ومزارع جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

واتضح أن أحدهما اشترى دراجة نارية من الطرف الأول، وعدم سداد كامل ثمنها فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المذكور عيار ناري من بندقية خرطوش، كانت بحوزته تجاه الطرف الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وأرشد الثاني عن السلاح المستخدم بندقية خرطوش، 5 طلقات من ذات العيار، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.