لخلافات الجيرة.. ضبط 5 أشخاص في مشاجرة ببورسعيد

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن مشاجرة بين مجموعة أفراد بمنطقة العرب في محافظة بورسعيد.

وبالانتقال والفحص حددت طرفي المشاجرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطهم.

واتضح أن المشاجرة بين طرف أول: 3 أشخاص، وطرف ثان: شخصين وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد.

وتبين نشوب المشاجرة على أثر خلافات سابقة بينهم، بسبب الجيرة دون حدوث ثمة إصابات، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.