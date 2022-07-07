لخلافات الجيرة.. إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة في شبرا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 أشخاص من أطراف مشاجرة نشبت لخلافات الجيرة في منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وتسببت في وقوع 3 إصابات.

كان قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من الأهالي عن نشوب مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أنهم طرف أول: 3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم، طرف ثان: 4 أشخاص اثنين منهم مصابين “جميعهم لهم معلومات جنائية”.

وتبين أن سبب نشوب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين إثنين منهم بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي الطرفان وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.