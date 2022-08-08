«لخلافات أسرية مع والده».. فتاتان تنهيان حياة نجل عمها في الأقصر

أنهت فتاتان حياة نجل عمها البالغ من العمر 8 أعوام، بعد استدراجه وطعنه بسلاح أبيض في محافظة الأقصر، ثم إلقاء الجثمان بمجرى مائي وذلك بسبب خلافات أسرية مع والده.

تعود التفاصيل، إلى تلقى قسم شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر ، بلاغًا من شخص عن غياب نجله -يبلغ من العمر 8 سنوات- عن مسكنهما واتهم كريمتي شقيقه “سيدتين” بالتسبب في غياب نجله، وعلل ذلك لوجود خلافات أسرية بينهم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، إلى استدراج المتهمتين للمتغيب إلى مسكن إحداهن، والاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض “سكين” مما أدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة المُستخدمة “سكين” وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهما ووالد الطفل المجني عليه.

وأضاف المتهمين أنهما وضعا جثة الطفل داخل جوال بلاستيكي مع الاستعانة بسائق تروسيكل -مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر- لنقلها وإلقائها بأحد المجاري المائية.

وأمكن ضبط الأخير وبمواجهته أيد ما سبق وأرشد عن مكان الجثة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.