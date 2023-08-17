لخفض فاتورة الكهرباء.. 4 نصائح لترشيد استهلاك غلاية المياه "الكاتيل"

يرتفع استهلاك المواطنين من الطاقة الكهربائية خلال شهور الصيف ما يرفع من فاتورة الكهرباء على البعض منهم نتيجة الاستخدام السيئ لبعض الأجهزة وأبرزها غلاية المياه “الكاتيل” أو عدم الدراية بكيفية ترشيد الكهرباء ليقلل الاستهلاك بشكل كبير .

وتنشر المال في التقرير التالي بعض النصائح اللي هتساعدك على ترشيد استهلاكك للكهرباء عند استخدام غلاية المياة لتقليل فاتورة الكهرباء :

١- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفِّر للطاقة.

٢- نظِّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

٣- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة الكمية(يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها).

٤-لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

ويصل إجمالي استهلاك مصر في الأسبوع الجاري بمتوسط يتراوح ما بين 33.5 إلى 34.5 ألف ميجاوات، فيما تواصل وزارة الكهرباء تخفيف الأحمال بما يصل لنحو 1600 ميجاوات على جميع المستهلكين نتيجة نقص الوقود الذي تعاني منه محطات إنتاج الكهرباء.