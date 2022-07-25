لخفض فاتورة الكهرباء .. تعرف على الأجهزة الأكثر استهلاكاً للطاقة

تشهد مصر ارتفاعا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف الجاري ما يتسبب في زيادة الاستهلاك وارتفاع فاتورة الكهرباء على المستهلكين وعدم معرفة البعض أسباب زيادة الفاتورة.

ويرصد موقع “المال” أبرز الأجهزة المنزلية الكهربائية الأكثر استهلاكًا، وفقًا لإحصائية رسمية لجهاز مرفق الكهرباء، وهى كالتالي:

أجهزة كهربائية

– دفاية الزيت: 2000 وات ما يعادل 2 كيلو.

– التكييف: 1500 وات يعادل كيلو ونصف.

– الشواية الكهربائية: 2000، 1500 وات، ما يعادل كيلو ونصف وحتى 2 كيلو.

– الفرن الكهربائي: 2500، 1500، 1200 وات، بين كيلو ونصف و2 وكيلو وربع وات.

– المكواة: 1000 وات ما يعادل كيلو.

– سخان الشاي: 1000 وات ما يعادل كيلو.

– السشوار: 500، 700، 1000 وات، ما يعادل نصف وحتى كيلو.

– المكنسة الكهربائية: 750 وات ما يقارب الكيلو.

– سخان القهوة: 500 وات مايعادل نصف كيلو.

وأعلنت الحكومة عن تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء على كل المستهلكين والشرائح لمدة 6 أشهر لتبدأ في يناير 2023 في إطار سعي الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال شهور الصيف.

ويصل عدد مشتركي وزارة الكهرباء والطاقة لقرابة 38 مليون مشترك على كل الجهود تضم الاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري ، فيما يصل متوسط الأحمال خلال فصل الصيف لنحو 32 ألف ميجاوات ويصل إجمالى القدرة الاسمية للشبكة الكهربائية لنحو 60 ألف ميجاوات بفائض 25 ألفا عن الاستهلاك.