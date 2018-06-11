لخفض الديون..كازينو الفرنسية تخطط لبيع أصول بقيمة 1.8 مليار دولار

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنتخطط شركة "كازينو" الفرنسية لتجارة التجزئة لبيع أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في خطوة تتستهدف خفض ديون الشركة وانعاش أسهمها المنخفضة، وفقا لبومبرج.ولم تحدد الشركة الأصول التي تعتزم بيعها لكنها وصفتها بأنها أصول غير جوهرية وقالت إنها تتضمن عقارات. وقالت الشركة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

تخطط شركة “كازينو” الفرنسية لتجارة التجزئة لبيع أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في خطوة تتستهدف خفض ديون الشركة وانعاش أسهمها المنخفضة، وفقا لبومبرج.

ولم تحدد الشركة الأصول التي تعتزم بيعها لكنها وصفتها بأنها أصول غير جوهرية وقالت إنها تتضمن عقارات.

وقالت الشركة إن نصف عمليات البيع ستتم في 2018، والبقية ستتم خلال 2019، وأوضحت أم البيع سيتضمن استكمال بيع شركة التجزئة البرازيلية “فيا فاريجو”.

وتواجه “كازينو” منافسة شديدة في السوق الفرنسية من منافسين صعبي المراس مثل “كرافور” و “لوكلير”.

وأبرمت “كازينو” مؤخرا صفقات شراكة مع شركتي “امازون” و “أوكادو” لتعزيز عمليات مبيعاتها على الإنترنت.