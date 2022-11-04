لخدمة زوار مؤتمر المناخ.. «أورنج مصر» تمد الممشي السياحي في شرم الشيخ بخدمات «واى فاى»

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مقر شركة أورنچ مصر في الممشى السياحي بشرم الشيخ وتعرف على جهود الشركة لخدمة زوار مؤتمر المناخ العالمي “COP 27” وذلك عبر توفير خدمة إنترنت مجاني لجميع المتواجدين في الممشى عبر تقنية “Wi Fi” .

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الجمعة إنه تمت إقامة منفذ تابع لها لتقديم خدماتها المتنوعة للعملاء، وتتميز تلك الأنشطة بتوافقها التام مع معايير الاستدامة وكبح التغير المناخي حيث يعتمد المتجر على الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة ، كما تعتمد خدمات الاتصالات هناك أيضا علي الخلايا الشمسية لإمدادهما بالطاقة وقد حرصت أورنچ على تصميمهما بهوية بصرية تنسجم مع البيئة الخضراء المحيطة وتقدم وجها مشرفا لمصر أمام زوراها من جميع أنحاء العالم.