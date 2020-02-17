لحين مراجعة الأوراق.. قائمة مبدئية من 65 مرشحًا لانتخابات الشعبة العامة للبقالة

القائمة المبدئية للمرشحين تضم 65 مرشحا على انتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية فى دورتها الجديدة لن تكون نهائية

تزايدت الضغوط على بعض المرشحين فى انتخابات الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية فى الدورة الجديدة، وسط إصرار بعض مرشحى غرف الإسكندرية والبحيرة على مواصلة العملية الانتخابية للنهاية، رغم الأعداد الكبيرة التى تقدمت هذه الدورة مقارنة بالدورات الماضية.

وكشف بعض أعضاء شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية من المرشحين بانتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن أنه تم إعداد قائمة مبدئية تضم 65 مرشحا، بعد انسحاب عدد من أبرز المرشحين من العملية الانتخابية.

لافتين إلى أن الدورة الجديدة لانتخابات الشعبة تشهد دخول عناصر جديدة تدخل السباق الانتخابى هذه الدورة ضمن مشروع جمعيتي ويجرى التنسيق فيما بينهم.

وأكد حازم المنوفي، نائب رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، وأحد المرشحين فى الانتخابات للشعبة العامة، أن القائمة المبدئية للمرشحين التى أعلن عنها، وتضم 65 مرشحا على انتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية فى دورتها الجديدة لن تكون نهائية.

تشكيل لجنة قانونية لفحص ملفات المرشحين لانتخابات شعبة البقالة

وأوضح المنوفي لـ”المال” أن هناك لجنة قانونية تم تشكيلها من الاتحاد العام للغرف التجارية بهدف دراسة ملفات المتقدمين ومدى دقتها واستيفائها الأوراق اللازمة لخوض المنافسة الانتخابية انتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية فى دورتها الجديدة.

وكشف نائب رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، وأحد المرشحين فى الانتخابات للشعبة العامة، أن أعداد المتقدمين للتسجيل فى الجمعية العمومية شهدت تزايداً ملحوظاً على مدار الأيام الماضية لتتخطى حاجز الـ 1000 صوت، وهى النتيجة النهائية “على حد وصفه” بعد أن كانت تبلغ نحو 999 صوتا.

وأوضح المنوفى أنه مع بدء عمل اللجنة القانونية تم تشكيلها من الاتحاد العام للغرف التجارية بهدف دراسة ملفات المتقدمين ومدى دقتها واستيفائها للأوراق اللازمة لخوض المنافسة الانتخابية انتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية فى دورتها الجديدة سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول للمرشحين الذين لم يكتمل تقديم أوراقهم المطلوبة لاستكمالها.

وتشهد المنافسة الانتخابية مع التقدم للترشح بانتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية فى دورتها الجديدة زخماً كبيراً ، خاصة بعد أن شهدت إقبالا كبيرا غير معهود لكثيرين من من قرروا خوض غمار المنافسة الانتخابية، فى ظل وجود حالة جديدة فى انتخابات الشعبة هذه الدورة.