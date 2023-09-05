لحين عودتهم.. «اتحاد التأمين» يعرض على القطاع السوداني استخدام مقره لإتمام أعماله

عرض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على قيادات التأمين السودانية استخدام مقر الاتحاد وجميع المقومات الموجودة به لإتمام أعمالهم، لحين عودتهم إلى مقار عملهم بدولة السودان.

جاء ذلك في إطار لقاء عدد من قيادات سوق التأمين السودانية، وبحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، فضلًا على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين وبعض قيادات القطاع بمصر.

وعقد اللقاء بفندق نايل تاور بالقاهرة، لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون الراسخة مع السوق السودانية، ورحب علاء الزهيري بالسادة الحضور مؤكدًا على وجودهم ببلدهم الثاني مصر، ومشددًا على أن الاتحاد المصري للتأمين لن يدخر جهدًا في سبيل دعم العلاقات والتعاون المشترك مع سوق التأمين السوداني.

وتحدث معاوية أبشر، ممثلًا للسوق السودانية، مؤكدًا على أهمية تلك اللقاءات ووجه الشكر للاتحاد المصري للتأمين وقيادات سوق التأمين المصرية.