لحين تطعيم الأعضاء بلقاح كورونا.. مصطفي بكري يطالب بتعليق جلسات البرلمان

بسبب وجود إصابات وانتشار لعدوى كورونا بين عدد من أعضاء المجلس

طالب النائب مصطفى بكري عضو البرلمان، من المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، بتعليق الجلسات العامة ، لحين تطعيم نواب المجلس بلقاح كورونا، بسبب وجود عدة إصابات وانتشار لعدوى فيروس كورونا بين عدد من أعضاء المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس .

واضاف النائب مصطفى بكري، إنه لم يطلب استثناء أعضاء المجلس وتقديم دورهم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال بكري: “أنا فقط طلبت برفع الجلسات لأن 15 شخصا من بيننا أصيبوا، لا أطلب ميزة ولا تميز عن الشعب المصري، وأطلب فقط رفع الجلسات لحين أن يأتي دورنا في اللقاح”، مشيرًا إلى تعدد إصابات كورونا بين أعضاء المجلس وتكدس الأعضاء في أماكن ضيقة.

وجاء تعليق بكري ردًا على النائب محمد عبد الحميد هاشم الذي رفض استثناء النواب وتقديمهم كأولوية في الحصول على اللقاح، وطالب أن يكون الشعب أولًا.

ولفت إلى الدعوات التي تمنع التجمعات والعزاءات، موضحًا أن هذه التجمعات تنطبق على البرلمان خاصة مع عدم التزام أعضاء المجلس بارتداء الكمامات.

وتضامن رئيس البرلمان مع مطلب بكري، وقال: “أؤيد من جانبي ما ذكره النائب مصطفى بكري وسنسنعى جاهدين لهذه الخطوة”.

وعلق علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية قائلًا: “طلبت من وزيرة الصحة ووافقت، وطلبت من الأمين العام كشف بالأسماء لإرساله لوزيرة الصحة لبدء إجراءات التطعيم”.

وطالب حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال خلال الجلسة العامة: “أطالبكم دائما بضرورة الاحتياط والحذر لتفادى الإصابة بهذا الفيروس”.