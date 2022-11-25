Loading...

«لحيازتها حلوى بمخدر الماريجوانا».. ضبط منة شلبي في مطار القاهرة (صور)

Loading...

لدى عودتها من نيويورك.

«لحيازتها حلوى بمخدر الماريجوانا».. ضبط منة شلبي في مطار القاهرة (صور)
أماني عوض

أماني عوض

4:29 م, الجمعة, 25 نوفمبر 22

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على الفنانة منة شلبي داخل مطار القاهرة، عقب عودتها من أمريكا على متن طائرة نيويورك، اليوم الجمعة، وذلك بعد اكتشاف حيازتها لحلوى بمخدر الماريجوانا.

كانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت حيازة منة شلبي لـ12 كيسًا يحوى مخدر الماريجوانا وحلويات بونبوني، وأصناف أخرى محشوة بذات المخدر، وذلك عند تفتيشها بعدما وصلت للصالة رقم 3 بمطار القاهرة، على متن طائرة نيويورك في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال

وعُثر بحوزتها على كمية من مخدر الماريجوانا المحظور تداوله داخل مصر في صورة حلويات وتشغيلات أخرى، بعدما فتش حقيبتها موظفي مصلحة الجمارك الذين ضبطوا الواقعة، وسلّموها بحرز المضبوطات إلى إدارة المباحث الجنائية بالمطار.

جريدة المال

واتخذت الإجراءات القانونية، على أن ترحل الفنانة إلى نيابة للنزهة، للتحقيق معها.

أماني عوض

أماني عوض

4:29 م, الجمعة, 25 نوفمبر 22