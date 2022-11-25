«لحيازتها حلوى بمخدر الماريجوانا».. ضبط منة شلبي في مطار القاهرة (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على الفنانة منة شلبي داخل مطار القاهرة، عقب عودتها من أمريكا على متن طائرة نيويورك، اليوم الجمعة، وذلك بعد اكتشاف حيازتها لحلوى بمخدر الماريجوانا.

كانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت حيازة منة شلبي لـ12 كيسًا يحوى مخدر الماريجوانا وحلويات بونبوني، وأصناف أخرى محشوة بذات المخدر، وذلك عند تفتيشها بعدما وصلت للصالة رقم 3 بمطار القاهرة، على متن طائرة نيويورك في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وعُثر بحوزتها على كمية من مخدر الماريجوانا المحظور تداوله داخل مصر في صورة حلويات وتشغيلات أخرى، بعدما فتش حقيبتها موظفي مصلحة الجمارك الذين ضبطوا الواقعة، وسلّموها بحرز المضبوطات إلى إدارة المباحث الجنائية بالمطار.

واتخذت الإجراءات القانونية، على أن ترحل الفنانة إلى نيابة للنزهة، للتحقيق معها.