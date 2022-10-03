لحوم فاسدة ومخدرات.. طلب إحاطة في «النواب» يرصد مخالفات دور أيتام بالمنوفية

تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة شيرين طايل عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لتوجيهه إلى وزير التضامن الاجتماعي، ووكيل وزارة التضامن بالمنوفية، بشأن سوء الإدارة ، وإهدار المال العام بدور رعاية بالمنوفية.

وكشفت النائبة الوفدية عن كارثه كبرى ، حيث يتم إيداع الأطفال الأيتام مع الأحداث فى مساحة غير كافية ودون فصل فى مؤسسة الأحداث بقويسنا.

وأوضحت ” طايل” فى طلب الإحاطة يتم تسريح الأيتام وخروجهم من مؤسسة الرعاية إلى أماكن غير آمنة ودون متابعة، بالإضافة إلى وجود لحوم فاسدة وتم عمل محضر رسمى متسائلة من المسؤول عن دخول لحوم فاسدة للمؤسسة ومن يتحمل وفاة أو تسمم الأطفال بالمؤسسة.

وأشارت عضوة مجلس النواب لما الإصرار على استمرار إدارة مؤسسة رعاية الأحداث بقويسنا ومؤسسة التأهيل بشبرا بلولة ومؤسسة كبار بلامأوى فى منوف تحت رعاية جمعيتي الدفاع الاجتماعى والتأهيل ولهم نفس مجلس الإدارة والذى قام محافظ المنوفية بتحويل رئيسها للتحقيق لثبوت مخالفات مالية بحقه فى جمعية الهلال الأحمر.

وتابعت ” طايل” يواجه كبار السن سوء رعاية فى مؤسسة كبار بلامأوى وإقدامهم على الانتحار، بالإضافة إلى وفاة طفل مودع بملجأ شبين الكوم بسبب المخدرات وثبت ذلك بمكالمة تليفونية بينه وبين أحد أصدقائه وأم ترعاهم وأيضا سوء رعاية الأحداث فى مؤسسة رعاية الأحداث بقويسنا وقد قام أهل إحدى الحالات بعمل محضر رسمى تحت رقم ٨٦٩١ لسنة ٢٠٢٢ إدارى قويسنا وعلى أثر ذلك تم نقل الطفل إلى مؤسسة عين شمس بحجة بلوغه ١٥ عاما علما بوجود شاب عمره ٢٣ سنة قدم شهادة ميلاد مزورة.

وتابعت ” طايل ” أن إهدار المال العام مستمر فى مديرية التضامن الاجتماعى حيث ألغت المحافظة التخصيص لأرض الملجأ وأيضا تقدم مالك عقار مبنى مديرية التضامن بشارع جمال عبدالناصر بطلب لإحلال وتجديد المبنى المتهالك من خلال مشروع استثمارى يدر دخل للدولة ولم يتم الاهتمام بالأمر ومازال الأمر قيد الدراسة منذ عام ونصف رغم خطورة وتهالك المبنى القائم ماادى لضياع حقوق المديرية بعد صدور قانون ١٠ لسنة ٢٠٢٢.



وأكدت “طايل” لا يوجد متدربين بمركز التأهيل بشبرا بلولة وهو عبارة عن مركز ضخم كامل المرافق ويحتوي على صالات عرض ولا يقام فيه أنشطة رغم حصوله على دعم سنوى من الوزارة دون عمل أو تدريب.

كما تم مضاعفة الرواتب للعاملين فى شهر يونيو ويوليو ٢٠٢٢ وصرف مرتبات لمتوفين، بالإضافة إلى التنازل عن أرض تم تخصيصها منذ عام ١٩٦٣ لصالح جمعية تنمية المجتمع بمصطاى وقد سمحتم بإقامة مشروع الصرف الصحي دون عائد للتضامن الاجتماعي



وتابعت ” طايل” تم تهالك معدات وآلات ورش ومطابع وإتلافها فى النقل وعدم الاستفادة بها من الأصل تم النقل من مركز التكوين المهنى للتخزين فى شبرا بلولة وهى معونة تقدر بملايين الجنيهات من اليونسيف.

وتابعت النائبة إلى ثبوت واقعة سرقة وفقا لقرار النيابة العامة بالوحدة الاجتماعية بدراجيل وتم نقل رئيس الوحدة إلى وظيفة باحث اجتماعي بوحدة شبين الكوم ويقوم بسداد قيمة المخالفات، بالإضافة إلى تخزين مهمات تخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل مركز تأهيل شبرا بلولة دون الاستفادة بها مما يعد إهدارا للمال العام . وأيضا التعاقد مع شركة لتوزيع كروت تكافل وكرامة مقابل عقد مالى مما يؤكد فشل الوزارة فى إدارة موظفيها.



وطالبت ” طايل ” بإقالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وإسناد المسئولية لمن يستطيع أن يلبى طموحات المواطنين ويحقق طفرة فى العمل الأهلى والاجتماعى.