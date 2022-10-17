لحل أزمة الأعلاف.. رئيس «النواب» يدعو «المركزي» والوزارات المعنية لحضور اجتماع المجلس

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم لحل أزمة نقص الأعلاف وما ترتب عليه من مشكلات في الثروة الداجنة في مصر.

ودعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، وزير الزراعة وجميع الوزارات المعنية، والبنك المركزي، لحضور اجتماع لجنة الزراعة غدا الثلاثاء لمناقشة الأزمة ووضع الحلول اللازمة والسريعة لها.

جاء ذلك بعدما أعلن تلقيه عددا من طلبات إلقاء بيانات عاجلة للحكومة في شأن الأزمة، إلا أنه تم الاكتفاء بكلمة للنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وأعلن هشام الحصري، أن هناك خطوات جادة من الحكومة لوضع الحلول اللازمة لتلك الأزمة من خلال الإفراج عن شحنات الأعلاف وفي مقدمتها فول الصويا.