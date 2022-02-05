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لحظات إخراج الطفل ريان وانتظار والديه أمام النفق تلفت الأنظار (فيديو)

فيما أظهرت صور توجه والدي الطفل المغربي ريان إلى فتحة النفق، ترقب الملايين حول العالم لحظات إخراج الطفل ريان من البئر السحيقة، بحسب ما نقلت فضائية العربية. وعاش الطفل ريان في ظلمات نفق لنحو 5 أيام، وكان حديث أنقاذ من…

المال - خاص 10:46 م, السبت, 5 فبراير 22 10:46 م, السبت, 5 فبراير 22

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فيما أظهرت صور توجه والدي الطفل المغربي ريان إلى فتحة النفق، ترقب الملايين حول العالم لحظات إخراج الطفل ريان من البئر السحيقة، بحسب ما نقلت فضائية العربية.

وعاش الطفل ريان في ظلمات نفق لنحو 5 أيام، وكان حديث أنقاذ من الأكثر متابعة بالعالم

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بقلم المال - خاص

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