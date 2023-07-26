لحضور معرض مدينة نيوم الأول في آسيا.. مسؤولو المشروع يزورون كوريا

قام 12 من المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة “نيوم”، بزيارة كوريا الجنوبية بمناسبة معرض مدينة “نيوم” المقام في سيول والذي يعقد لأول مرة في آسيا، وأكدوا أن مشروع مدينة “نيوم” يجري تحقيقه بشكل ملموس، وفقا لوكالة يونهاب.

قال “نظمي النصر”، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة “نيوم”: «فيما يتعلق بالمرحلة الحالية، تم إنشاء مجتمع وافتتاح المدارس في “نيوم”، وبدأ البناء في جميع أنحاء “نيوم”».

وأشار “نظمي” إلى أن 60 ألف شخص يعيشون ويعملون في الموقع لبناء مدينة “نيوم”، وسيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها إلى 400 ألف شخص في العام المقبل، مؤكدا أن “نيوم” هي قصة تستمر لمدة 25 عاما.

وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع التي تم الكشف عنها في بداية المشروع 500 مليار دولار (حوالي 640 ترليون وون). ومن المتوقع أن يحتاج المشروع إلى أموال هائلة، ولذلك تبحث الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الكورية الجنوبية، عن فرص للفوز بصفقات.

وقال “نظمي”: «عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2030، سنظهر للعالم مدى واقعية هذا المشروع وقابليته للتطبيق، وأعتقد أنه يمكننا تمويل المشروع من خلال ذلك». وأكد عدة مرات أن الشركات الكورية الجنوبية ستتمكن من الحصول على الفرص في مراحل الاستثمار والتمويل وتكوين الشراكة.

وتعمل شركتا “سامسونج سي آند تي” و”هيونداي” للهندسة والإنشاءات على البنية التحتية لمدينة “ذا لاين”، وتشارك شركة “هانمي جلوبال” في إدارة البرنامج الشاملة. كما تسعى العديد من الشركات إلى الفوز بصفقات، بما في ذلك شركة “سامسونج سي آند تي” وشركة “هيونداي” للهندسة والإنشاءات.