لحضور قمة «روسيا – أفريقيا».. الزعماء الأفارقة يتوافدون على بطرسبورج

بدأ رؤساء الدول الأفريقية اليوم الأربعاء يتوافدون على بطرسبورج لحضور قمة منتدى “روسيا – أفريقيا” التى تعقد يومي الـ27 والـ28 من الشهر الجاري ويشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفقا لقناة روسيا اليوم.

ووصل صباح اليوم رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رئيس غينيا بيساو، عمر شيسوكو إمبال.

ووصل الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي على رأس وفد رفيع، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشينج تواديرا.

وفي وقت سابق أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف مشاركة 49 دولة أفريقية من 54 في القمة الروسية الإفريقية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأفارقة شية انطلاق قمة “روسيا – إفريقيا”.

ويعقد بوتين اليوم لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وفي وقت لاحق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحتضن بطرسبورج قمة المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني هذا الأسبوع، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى جديد.

ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.

وسبقت منتدى بطرسبورج سلسلة من الزيارات والاتصالات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين في روسيا ودول إفريقيا، أبرزها زيارات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دول القارة السمراء.

وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الإفريقية، في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الإفريقية، وبينها شركة “روسآتوم”، التي تنفذ مشروع الضبعة النووي في مصر، أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

وعقد المنتدى الروسي الإفريقي الأول في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر 2019، وشارك فيه أكثر من 6000 شخصية من روسيا و104 دول وأقاليم.

وحضر القمة 54 من قادة الدول الإفريقية، وتم توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت تريليون روبل، كما عقدت 569 اجتماعا خلال المنتدى برعاية مؤسسة “روس كونجرس”.