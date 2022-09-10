لحضور جنازة الملكة إليزابيث .. فنادق لندن تشهد حجوزات غير مسبوقة

شهدت الفنادق في العاصمة البريطانية لندن طلبا هائلا على حجوزات الفنادق مع تدفق الزوار لحضور جنازة الملكة إليزابيث صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ البلاد، وقفزت أسعار بعض الفنادق ثلاثة أضعاف، حيث ستكون عيون العالم على لندن خلال الأيام المقبلة لمتابعة مراسم التأبين.

وأكد توماس إيمانويل، كبير المديرين في شركة “إس تي آر”، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات بشأن صناعة الضيافة، في تقرير نشرته مؤسسة “ماركت وتش” العالمية، مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قد تشهد لندن زيادة في الطلب على الإقامة، حيث يتدفق الزوار إلى العاصمة البريطانية لتقديم احترامهم لأطول فترة حكم في البلاد وسيكون هناك تدفق للوفود الرسمية ووسائل الإعلام والعديد من الشخصيات المرموقة إلى لندن.

وأشار إلى أن شركة “إس تي آر” لا تقدم بيانات عن أسعار الفنادق، ولكن هناك توقعات بطلب قوي على أماكن الإقامة في لندن خلال فترة الحداد الوطني في المملكة المتحدة التي تبلغ 10 أيام.

وكانت الأسرة الملكية في المملكة المتحدة قد أعلنت أول الخميس الماضي وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 96 عاما، بعد أن أمضت 70 عاما في الحكم.

وجاءت وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد أن أمضت 70 عاما في الحكم، لتصبح أطول حكام بريطانيا حكما على مدار تاريخ البلاد.