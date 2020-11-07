الإسكندرية

«لحد ما النوة تخلص».. محافظ الإسكندرية: محدش ينزل وإجازة غدا للمدارس والمصالح الحكومية

المحافظة تستعد لاستقبال الموجة الثالثة من الأمطار الغزيرة
محمد مجدي 10:49 م, السبت, 7 نوفمبر 20 10:49 م, السبت, 7 نوفمبر 20

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أنه أصدر قرار بتعطيل المدارس والمعاهد والجامعات وذلك نتيجة هطول الأمطار على المحافظة، وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء بذلك .

وطالب الشريف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، من المواطنين عدم النزول إلى الشارع الا للضرورة القصوى قائلا: أناشد المواطنين محدش ينزل الا بعد شفط المياه و مفيش حد حياخد غياب.

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وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم إعطاء إجازة لكل الموظفين في القطاع الحكومي ماعدا المديرين ، قائلا: الناس اللي مش محتاجينها تعد في البيت لحد ما النوة دي تخلص.

وكشف الشريف، أنه طلب من رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي في الإسكندرية ، دعم من المحافظات المجاورة نتيجة عدم استطاعة المحافظة في شفط كميات المياه التي سقطت خلال اليوم.

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ولفت إلي أنه تم الاستعانة بعدد 118 سيارة تابعين للشركة إضافة إلي سيارات سقط المياة التابعة للقوات البحرية.

وأوضح الشريف، أن الخسائر التي وقعت نتيجة هطول الأمطار ، كانت مادية فقط وهي غرق بيوت عشوائية مقامة أسفل الشوارع بحوالي 1 متر .

واكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تستعد لاستقبال الموجة الثالثة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة ، والمقرر لها أن تبدأ من الساعة 10 مساء اليوم و حتي فجر غدا الأحد .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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