«لحد ما النوة تخلص».. محافظ الإسكندرية: محدش ينزل وإجازة غدا للمدارس والمصالح الحكومية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أنه أصدر قرار بتعطيل المدارس والمعاهد والجامعات وذلك نتيجة هطول الأمطار على المحافظة، وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء بذلك .

وطالب الشريف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، من المواطنين عدم النزول إلى الشارع الا للضرورة القصوى قائلا: أناشد المواطنين محدش ينزل الا بعد شفط المياه و مفيش حد حياخد غياب.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم إعطاء إجازة لكل الموظفين في القطاع الحكومي ماعدا المديرين ، قائلا: الناس اللي مش محتاجينها تعد في البيت لحد ما النوة دي تخلص.

وكشف الشريف، أنه طلب من رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي في الإسكندرية ، دعم من المحافظات المجاورة نتيجة عدم استطاعة المحافظة في شفط كميات المياه التي سقطت خلال اليوم.

ولفت إلي أنه تم الاستعانة بعدد 118 سيارة تابعين للشركة إضافة إلي سيارات سقط المياة التابعة للقوات البحرية.

وأوضح الشريف، أن الخسائر التي وقعت نتيجة هطول الأمطار ، كانت مادية فقط وهي غرق بيوت عشوائية مقامة أسفل الشوارع بحوالي 1 متر .

واكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تستعد لاستقبال الموجة الثالثة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة ، والمقرر لها أن تبدأ من الساعة 10 مساء اليوم و حتي فجر غدا الأحد .