لحجبها رؤية النيل.. «سياحة النواب»: جهات الاختصاص ترفض وجود مراكب بمشروع ممشى أهل مصر

أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، بعمل مذكرة للعرض على المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، متضمنة رفض جميع الجهات وجود مراكب عائمة ذات حجم كبير من حيث الارتفاع والعرض بمشروع ممشى أهل مصر؛ لحجبها رؤية النيل عن المواطنين، ولأن المستهدف من مشروع الممشى هو تمتع المواطنين بالنيل وليس العكس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب، بشأن بعض مخالفات لمشروع “ممشى أهل مصر” المتمثلة في رسو مراكب عائمة عالية الارتفاع التي تحجب رؤية المواطنين للنيل، وذلك بحضور من الجهات الحكومية المختصة متمثلة في (وزارة النقل – الهيئة العامة للنقل النهري – وزارة الري – وزارة السياحة – وزارة التنمية المحلية – وزارة البيئة).

وأقر مندوب الهيئة العامة للنقل النهري، خلال الاجتماع، بأنه طبقا للأوراق المقدمة؛ فإن رسو المركب يكون بمنطقة 98 شارع النيل بالعجوزة في محافظة الجيزة، وليس بـ”ممشى أهل مصر” في محافظة القاهرة؛ مما يعد مخالفة واضحة للأوراق والتراخيص، مشيرًا إلى أن اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري بشأن منح التراخيص لمثل هذه المراكب غير مفعل رغم إقرار مجلس النواب القانون الخاص بالهيئة في أكتوبر 2022.