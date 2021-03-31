لجهودهم في تعويم السفينة الجانحة.. المقاولون العرب تكرم رئيس هيئة قناة السويس والعاملين

قام العاملون بشركة المقاولون العرب، بالاحتفال برئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، وجميع العاملين بهيئة قناة السويس، خلال الزيارة التى قام بها رئيس هيئة قناة السويس لمشروع تطوير متحف قناة السويس بمدينة الاسماعيلية.

التكريم جاء على خلفية الجهد الكبير والأداء المشرف لإدارة أزمة السفينة الجانحة والتى أدت لتوقف الملاحة بالقناة وانتهت بنجاح رجال هيئة قناة السويس بتعويمها بسلام وإعادة الحياة لهذا المرفأ الذى يخدم حركة التجارة الدولية.

وقدم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء درع الشركة للفريق أسامة ربيع موجها التحية والتقدير باسم المهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة.

وكذلك نواب وأعضاء المجلس وجميع العاملين بشركة المقاولون العرب على ما قدم رجال الهيئة من عطاء وجهد طيلة فترة الأزمة وإظهار الخبرة الكبيرة فى التعامل مع الظروف الصعبة والأزمات.

وحضر الجولة التفقدية كلا من المهندس محمد عبدالعظيم عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الأشغال، والدكتور محمد الذهبي استشاري المشروع.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع متحف قناة السويس عبارة عن أعمال انشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869 وتأهليه ليكون متحف عالمى يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة.

كما يشمل المشروع إدارج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل المتحف مساحة عشرة الأف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح.