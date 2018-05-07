لجنتا التعليم والخطة والموزانة ترفع ميزانية التعليم إلى 62 مليار جنيه

أحمد صبرىأعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أن لجنتي التعليم والخطة والموزانة وافقتا على زيادة ميزانية التعليم 62 مليار جنيه، لتصل إلى 151 مليار جنيه، حيث كانت 89 مليار جنيه فقط.وأضاف فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن هناك 300 نائب وقعوا طلبا بتلك ال

أحمد صبرى





أعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أن لجنتي التعليم والخطة والموزانة وافقتا على زيادة ميزانية التعليم 62 مليار جنيه، لتصل إلى 151 مليار جنيه، حيث كانت 89 مليار جنيه فقط.





وأضاف فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن هناك 300 نائب وقعوا طلبا بتلك الزيادة، وسيتم عرض الأمر في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أن هذا المبلغ سيتم توجيهه لرفع رواتب المعلمين والتطوير.