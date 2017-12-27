لجنة وزارية لهيكلة مديونيات المؤسسات الصحفية

المال ـ خاصقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسته لهيكلة مديونيات الصحف القومية البالغة 19 مليار جنيه، والعمل على وضع خطة لإعادة التوزان المالى لتلك المؤسسات.جاء ذلك هامش المؤتمر الذى نظمته مؤسسة الأهرام أمس تحت عنوان «الأهرام 2025»

المال ـ خاص

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسته لهيكلة مديونيات الصحف القومية البالغة 19 مليار جنيه، والعمل على وضع خطة لإعادة التوزان المالى لتلك المؤسسات.

جاء ذلك هامش المؤتمر الذى نظمته مؤسسة الأهرام أمس تحت عنوان «الأهرام 2025» بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعدد واسع من القيادات الحكومية وخبراء الإعلام.

وأضاف جبر لـ«المال» أن %15 من تلك المديونية، بما يعادل 2.8 مليار جنيه، مستحقة لصالح البنوك بينها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ومصارف أخرى، مشيرًا إلى أنه جارٍ التوافق على خفض الفائدة المتراكمة على تلك المديونية.

وأوضح أن إعادة الهيكلة المالية تتضمن إنشاء كيان يتولى إدارة الأصول المملوكة للصحف القومية سواء بشكل منفرد أو بشكل جماعى مع التأكيد على عدم بيع أى أصول لتغطية الأجور والنفقات الجارية، ولكن استغلالها فى النشاط الاستثماري.

وذكر جبر أن الهيئة الوطنية للصحافة تتوسط حالياً مع الجهات المعنية لعودة الكاتب الصحفى ابراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، لعودته لمصر مرة أخرى فى إطار قانونى يضمن للدولة حقوقها، ويحافظ على حد تعبيره على الرموز الإعلامية والصحفية التى ساهمت فى النهوض بالصحافة المصرية.