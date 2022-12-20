لجنة نيابية تنتهي من التصويت على 48 مادة من قانون إنشاء الغرف السياحية

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، برئاسة النائبة نورا علي، من التصويت على 48 مادة من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب بحضور ممثلين لوزارات السياحة والعدل والمجالس النيابية والمالية، واتحاد الغرف السياحية، وغرف (المنشآت الفندقية، والغوص، والمطاعم السياحية، وشركات ووكالات السفر).

ووافقت اللجنة المشتركة على المواد (60،56،55،50،42) وذلك بعد إدخال بعض التعديلات، وأرجأت التصويت على بعض المواد لمزيد من الدراسة.

ومن المقرر استكمال مناقشة باقي المواد خلال اجتماع اللجنة المقبل؛ حيث يبلغ عدد مواد القانون 72 مادة؛ انتهت اللجنة من مناقشة 60 ويتبقى 12 مادة.