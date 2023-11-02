لجنة نقل النواب توافق على اتفاقية توريد 1300 عربة سكة حديد نهائيا

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، نهائيا علي تعديل اتفاقية توريد عدد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة، المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة اليوم، لمناقشة الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنه 2023.

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب أن الاتفاقية لا تمثل قرضا جديدا، بل أنها جاءت ضمن بعض الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع استجدت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، كانت ستعرقل استمرار تنفيذ مشروع توريد عدد 1300 عربة قطار سكك حديد جديدة من طرازات مختلفة.

وأشار علاء عابد إلي أنه سبق وأبرمت الهيئة عقد توريدها منذ عام 2019، وتم تنفيذه بالفعل حتي وصل ما تم توريده من عربات إلي 800 عربة حتي الآن.