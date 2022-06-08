لجنة «نادي المسرح التجريبي» تبدأ مناقشة المشاريع المسرحية

عقدت لجنة اختيار العروض المسرحية المتقدمة لمسابقة « نادي المسرح التجريبي » أولى جلساتها لمناقشة المشاريع المقدمة من محافظتي الجيزة والقاهرة، وسيتم عقد المقابلات لباقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، وقد تشكلت تلك اللجنة من المخرج المسرحي أحمد طه، رئيسا، وعضوية المخرج المسرحي شادي الدالي، السينوغراف عمرو الأشرف، الكاتب المسرحي سعيد حجاج.

الشافعى : تقدم لمسابقة نادي المسرح التجريبي 183 مشروعا مسرحيا من 24 محافظة

كشف الدكتور محمد الشافعي مدير المهرجان أنه قد تقدم هذا العام لمسابقة نادي المسرح التجريبي 183 مشروعا مسرحيا من 24 محافظة مصرية .

وجاري الآن تصفية واختيار العروض التي ستشارك في الدورة التاسعة والعشرين.

تعرف على « نادي المسرح التجريبي » وأهدافه

نادي المسرح التجريبي مشروع مشترك بين مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت ، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة .

ويهدف إلى منح فرص لمشاركة الفنانين المسرحيين في جميع مدن مصر لممارسة الأعمال المسرحية التي تقوم على أفكار طليعية تستهدف التجريب على مستوى جميع عناصر العرض المسرحي .

بالإضافة لحث المسرحيين في كل المواقع الثقافية في مصر على إعمال خيالهم من أجل الوصول إلى أشكال مسرحية مبتكرة تتناسب مع الهوية الثقافية لكل موقع .

وأيضا أن يمتد نشاط المهرجان وتأثيره إلى كل المدن المصرية وألا يتمركز في العاصمة فقط ، و‎أن تكون فعاليات المهرجان التجريبي طوال العام ولا تقتصر على فترة المهرجان