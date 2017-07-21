لجنة من السلامة البحرية للتفتيش على اليخوت ولنشات النزهة

نادية صابرفى ظل حرص الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على تطبيق معايير السلامة البحرية؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتطبيقًا لكل المعاهدات والبروتوكولات الدولية، تم التنسيق بين اللواء بحرى خالد زهران، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر

نادية صابر

فى ظل حرص الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على تطبيق معايير السلامة البحرية؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتطبيقًا لكل المعاهدات والبروتوكولات الدولية، تم التنسيق بين اللواء بحرى خالد زهران، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على بدء أعمال “لجنة مفاجئة ” اعتبارًا من يوم 20/ 7/ 2017 بغرض القيام بالتفتيش على مُعدات مكافحة الحرائق والسلامة البحرية لليخوت البحرية ولنشات النزهة ولنشات الركوب وغيرها.





اللجنة برئاسة اللواء بحرى أمجد خاطر، رئيس قطاع سلامة السفن، وعضوية مجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين من ذوى الخبرة فى مجال السلامة البحرية؛ للوقوف على الصلاحية الفنية لمعدات مكافحة الحرائق ومعدات السلامة البحرية لهذه الوحدات ومدى تطبيق اشتراطات السلامة البحرية، وهذه اللجنة مخوّل لها سحب تراخيص الوحدات التى لم تلتزم بتطبيق المعاهدات والبروتوكولات الدولية والقوانين والقرارات الوطنية، بحيث لا يتم منحها تراخيص ملاحة إلا بعد التأكد من تلافيها للملاحظات التى قد تظهر أثناء التفتيش عليها، ويشتمل نطاق أعمال اللجنة معظم الموانئ المُطلة على ساحل البحر الأحمر وأماكن تجمعات الوحدات البحرية.