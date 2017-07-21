نادية صابر
لجنة من السلامة البحرية للتفتيش على اليخوت ولنشات النزهة
نادية صابرفى ظل حرص الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على تطبيق معايير السلامة البحرية؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتطبيقًا لكل المعاهدات والبروتوكولات الدولية، تم التنسيق بين اللواء بحرى خالد زهران، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر
فى ظل حرص الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على تطبيق معايير السلامة البحرية؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتطبيقًا لكل المعاهدات والبروتوكولات الدولية، تم التنسيق بين اللواء بحرى خالد زهران، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على بدء أعمال “لجنة مفاجئة ” اعتبارًا من يوم 20/ 7/ 2017 بغرض القيام بالتفتيش على مُعدات مكافحة الحرائق والسلامة البحرية لليخوت البحرية ولنشات النزهة ولنشات الركوب وغيرها.
اللجنة برئاسة اللواء بحرى أمجد خاطر، رئيس قطاع سلامة السفن، وعضوية مجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين من ذوى الخبرة فى مجال السلامة البحرية؛ للوقوف على الصلاحية الفنية لمعدات مكافحة الحرائق ومعدات السلامة البحرية لهذه الوحدات ومدى تطبيق اشتراطات السلامة البحرية، وهذه اللجنة مخوّل لها سحب تراخيص الوحدات التى لم تلتزم بتطبيق المعاهدات والبروتوكولات الدولية والقوانين والقرارات الوطنية، بحيث لا يتم منحها تراخيص ملاحة إلا بعد التأكد من تلافيها للملاحظات التى قد تظهر أثناء التفتيش عليها، ويشتمل نطاق أعمال اللجنة معظم الموانئ المُطلة على ساحل البحر الأحمر وأماكن تجمعات الوحدات البحرية.
ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجان أخرى للتفتيش على اليخوت ولنشات النزهة والركوب بجميع الموانئ المطلة على البحر المتوسط، فضلًا عن قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية فى إطار الاستعداد لموسم الحج والعودة من الإجازات- بتشكيل “لجان مفاجئة ” على غرار ما تم، العام السابق، للمرور على السفن والعبّارات العاملة فى نقل الركاب؛ للتأكد من صلاحية الحالة الفنية لها، وكذا مراجعة منظومة إدارة السلامة بالشركات المشغلة لتلك السفن والعبّارات، وفقًا لأحكام المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM Code)، حيث تكون لتلك اللجان المفاجئة سلطة توقيف السفينة/ العبّارة، فى حال وجود ملاحظات؛ وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات السلامة والأمن البحريين؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات من خلال تنفيذ اشتراطات السلامة البحرية لموسم حج آمن وناجح.