لجنة من الجمارك وصندوق دعم الصادرات وهيئة الاستثمار لمواجهة صعوبات التصدير

كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية، عن تشكيل لجنة مكونة من مصلحة الجمارك، وصندوق دعم الصادرات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمواجهة صعوبات التصدير.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن عمل اللجنة سيبدأ خلال الشهر الجاري، حيث يهدف تشكيل اللجنة إلى تيسير الإجراءات وحل الصعوبات اللي تواجه المصدرين بالمنافذ الجمركية.

وأوضح أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن عدة خطوات اتخذتها الحكومة لزيادة الصادرات المصرية لتصل الى قرابة 100 مليار دولار سنويا.

وأشار المصدر إلى أن هذا ليس الاجراء الوحيد من نوعه للوصول لخطة زيادة الصادرات من قبل مصلحة الجمارك، حيث قامت المصلحة مؤخرا بعقد اجتماع الأسبوع الماضي مع شركات التوكيلات الملاحية، بغرفة ملاحة الإسكندرية لمناقشة اتجاه الشركة المصرية للتجارة الالكترونية MTS ) ) بهدف تنفيذ ميكنة منافيست الصادر بميناء الإسكندرية، وذلك أسوة بما يتم مع منافيست الوارد.

وأكدت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق ميكنة مانفيست الصادر خلال يونيه المقبل، على أن يتم ذلك تجريبيا لمدة أسبوعين، ليتم تنفيذها إلزاميا بعد تدريب كافة التوكيلات الملاحية على هذه المنظومة الجديدة، وذلك بعد نجاح ميكنة مانفيست الوارد .

كان أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، إن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من كافة السلع الرئيسية لمدة تصل إلى 6 شهور لمواجهة الأزمات الطارئة”، مؤكدا وجود خطة لمضاعفة الصادرات المصرية وتعزيزها لتصل إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأضاف مدبولي أنه ومن خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن، نشهد يوماً مهماً لشعوب الدول الثلاث، خاصة أن الشراكة تأتي في ضوء التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، والتي تؤكد لنا أهمية التكامل والتنسيق بين دولنا لتأمين وتوفير السلع والمنتجات الرئيسية والأساسية التي تحتاجها الشعوب.

ونوه بأن التكامل والتنسيق مع الإمارات والأردن سيسهم في تحقيق جزء مهم من الاكتفاء الذاتي، بينما نعمل كذلك في الحكومة على تعظيم صادراتنا المحلية، حيث أنه بالرغم من نقص سلاسل الإمداد والمنتجات حول العالم، فإن مصر برهنت على ما تمتلكه من كفاءات وما لديها من بنية أساسية، كما يتم العمل على زيادة الصادرات ومضاعفتها للوصول بصادرات البلاد إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال العامين أو الثلاث أعوام المقبلة.

وفي نفس السياق أوضح المصدر، أنه نظرا لأعمال الصيانة الدورية للمنظومة الجمركي، فقد شهد المركز اللوجستي بميناء سفاجا أمس، موضحا أنه من المقرر أن يتم عودة العمل الى طبيعته غدا السبت بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.