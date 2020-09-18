لجنة مكافحة كورونا : سيطرنا على الموجة الأولى من الفيروس لكن لم ننتصر بعد (فيديو)

حسام حسني : إن النجاح في السيطرة نتيجة القرارات السياسية والأطقم الطبية الشبابية ودرجة وعي مجتمعي لم نره في بعض الدول الكبرى

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الفيروس جائحة عالمية تسيطر على العالم ومصر في الوضع الجيد المسيطر عليه على الموجة الأولى من الفيروس لكن لم ننتصر على الفيروس بعد.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية مع معتز الدمرداش في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور إن النجاح في السيطرة نتيجة القرارات السياسية والأطقم الطبية الشبابية ودرجة وعي مجتمعي لم نره في بعض الدول الكبرى (على حد وصفه).

وأضاف حسني، أنه تم النجاح في السيطرة على الوباء، والوصول إلى أعداد إصابات بالشكل الذي لا يرهق الخدمة الطبية والمؤسسة الطبية مع توافر وسائل الحماية.

وتابع حسني، أنه في عز ذروة الجائحة تم فتح العديد من المستشفيات الخاصة وعدد من المستشفيات الجامعية لعلاج مصابي فيروس كورونا، والمستشفيات الخاصة بعضها تعاون مع المؤسسة الطبية.

وأشار إلى أن معظم المستشفيات الخاصة لا تستقبل حالات كورونا لانخفاض أعداد المصابين، والمستشفيات الجامعية أغلقت أبوابها والمنظومة التي تعمل بكامل طاقتها لعلاج مصابي فيروس كورونا هي المستشفيات الحكومية.

وأوضح أن هناك نوعين من المسحات، ودول قليلة تستخدمه مثل أمريكا وبعض الدول العربية ذات الإمكانات العالية وهي مسحة معينة لكل المجتمع.

وتابع حسني، أن باقي دول العالم تستخدم المسحة التي تستخدمها مصر، قائلا ليس من مصلحة أحد إخفاء أعداد الإصابة بفيروس كورونا، والضمير الطبي والقيادة السياسية لن تسمح بذلك.

ووجه حسني حديثه للمشككين بأن الأعداد التي يتم عنها هي الصحيحة.

«18 وفاة و131 إصابة».. حالات كورونا اليومية في مصر تسجل مزيدًا من التراجع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى اليوم.