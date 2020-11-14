لجنة مكافحة كورونا: الإصابات سترتفع في ديسمبر ويناير و«صلاح» هيتعالج في مصر

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن شهر ديسمبر ويناير المقبلين سترتفع معدلات الإصابة بفيروس كورونا لذلك يجب على المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقاية من الفيروس إضافة إلي الإلتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، إنه تلقي مكالمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة حالة اللاعب محمد صلاح .

وأوضح أن الحالة النفسية والصحية لمحمد صلاح جيدة جدا وبدء في تلقي العلاج وهناك استجابة قوية في العلاج .

وأوضح حسني، أن اللاعب محمد صلاح سيستمر في تلقي العلاج في مصر حتي تماثله الشفاء، قائلا: “محمد صلاح هيتعالج هنا مش بره “.

وأضاف حسني ، أن التوصل إلى لقاح فيروس كورونا لا يمنع من الالتزام بالاجراءات الوقاية من الفيروس ، مشيرا إلى أن هناك زيادة تحدث في معدلات الإصابة خلال الأيام الحالية.

وأشار إلى أن البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا مكون من 28 صفحة.