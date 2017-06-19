لجنة مصرية – سعودية لبحث استئناف تصدير الفلفل

أحمد اللاهوني:يستعد وفد يضم مسئولين من الحجر الزراعى، وجهاز التمثيل التجارى، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية لزيارة السعودية، لبحث استئناف تصدير الفلفل للمملكة.وحظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر مؤقتاً، بدءًا

أحمد اللاهوني:

يستعد وفد يضم مسئولين من الحجر الزراعى، وجهاز التمثيل التجارى، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية لزيارة السعودية، لبحث استئناف تصدير الفلفل للمملكة.

وحظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر مؤقتاً، بدءًا من منتصف فبراير الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل، وثبت استمرار ورود شحنات لفلفل عالق بها بعض متبقيات المبيدات.

وأعلنت مصادر مسئولة بوزارة التجارة – فى تصريحات لـ«المال»، عن عقد لجنة «مصرية – سعودية» فى الرياض عقب إجازة عيد الفطر، بحضور الجهات المعنية بملف الصادرات من الجانبين لاستكمال المفاوضات التى بدأتها الوزراة منذ نهاية العام الماضى.

وقادت «التجارة» المفاوضات مع الجانب السعودى، منذ إعلان المملكة حظر استيراد الفلفل من مصر، فى ديسمبر الماضى، عقدت خلالها لقاءات ثنائية لحل الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أنه من الصعب، التوقع بموعد محدد لاستئناف التصدير للرياض مرة أخرى. وأجرى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عملية تتبع عكسى للشركات صاحبة الشحنات المرفوضة بناء على معلومات الجانب السعودى، دراسة القرارات المقرر اتخاذها ضد تلك الشركات، حفاظًا على معدلات التصدير وسمعة مصر بالخارج، وفقًا لتصريحات سابقة لهانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس لـ «المال».

وأعلن هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية – فى وقت سابق – أن المهندس عبدالحميد دمرداش، سافر إلى السعودية، واستمع إلى مخاوف الممكلة بشأن الفلفل، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحو تلك المخاوف.

واستحدثت وزارة التجارة، نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

وتعد السعودية أكبر مستورد للفلفل المصرى، إذ بلغت صادرات الفلفل لها الموسم الماضى، المنتهى فى شهر سبتمبر نحو 15 ألف طن من إجمالى صادرات 23 ألف طن.