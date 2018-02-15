لجنة مشتركة بين البنك الزراعى وإى فاينانس لتطوير الخدمات التكنولوجية

❐ القصير: 8 مليارات جنيه قروضًا سنوية وإصدار 2.5 مليون كارت للفلاحينسيد بدروافق البنك الزراعى المصرى على تشكيل لجنة من قطاع التكنولوجيا، تضم ممثلين عن شركة إى فاينانس لتكنولوجيا شغيل المنشآت المالية، لإعداد دراسة حول احتياجاته فيما يتعلق بعمليات إطلاق وتطوير خدمات التكنولوجية المالية خلال الفترة

❐ القصير: 8 مليارات جنيه قروضًا سنوية وإصدار 2.5 مليون كارت للفلاحين

سيد بدر

وافق البنك الزراعى المصرى على تشكيل لجنة من قطاع التكنولوجيا، تضم ممثلين عن شركة إى فاينانس لتكنولوجيا شغيل المنشآت المالية، لإعداد دراسة حول احتياجاته فيما يتعلق بعمليات إطلاق وتطوير خدمات التكنولوجية المالية خلال الفترة المقبلة.

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريحات لـ«المال» على هامش توقيع بروتوكول مع إى فاينانس لإطلاق المحفظة الذكية عبر الهاتف، قبل يومين، إن اللجنة مسئولة عن تحديد أوجه القصور ووضع خطة بأهداف وفترة زمنية محددة لمجموعة من خدمات الدفع والتحصيل والتحويل الإلكترونى، ومن المقرر إنهاء دراساتها فى هذا الإطار وعرضها على مجلس الإدارة خلال الشهر المقبل.

وفى ذات السياق، أشار «القصير» إلى أن المحفظة الذكية المقرر إطلاقها عقب موافقة البنك المركزى تمنح ميزة السداد الإلكترونى لمدفوعات الفواتير الحكومية، ومصروفات الجامعات، وتحويل الأموال والخدمات المالية الأخرى، كما يسعى البنك بالتعاون مع «إى فايناس» إلى إضافة خدمات أخرى مثل سداد أقساط القروض.

وأوضح أن إجمالى تمويلات المزارعين المقدمة عبر مصرفه سنويًا يصل لنحو 8 مليارات جنيه.

وأكد أن شركة إى فى فينانس ستكون شريكا إستراتيجيا للبنك خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية، بعد التجربة الناجحة فى إصدار كارت الفلاح للمزارعين، والذى تمت طباعة نحو 2.5 مليون نسخة منه حتى الآن.

ويخضع «الزراعى» لعمليات هيكلة واسعة تحت إشراف البنك المركزى، بدأت بإصدار قانون جديد للبنك والحصول على وديعة مساندة بقيمة 6.5 مليارات جنيه لدعم القاعدة الرأسمالية، مع السعى لتعزيز توسعاته فى مجال منح القروض وتوظيف الأصول المختلفة.

ويستهدف البنك تحقيق معدلات نمو لأنشطته بنحو %15 سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتعزيز قدراته على استعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به، وتحقيق التنمية الريفية، والوصول بنسبة التعثر إلى أقل من %10 من إجمالى محفظة الائتمانية، حسب بيان رسمى للبنك نهاية العام الماضى.